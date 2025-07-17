Sinop, Turizmde Marka Şehir Olma Hedefinde

Sinop, Turizm Sektöründe Hedefini Belirledi

Sinop, her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparak, turizm sektöründeki payını artırma amacıyla 'görülmek istenen marka şehir' olmayı hedefliyor.

Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Bu hedef doğrultusunda, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen 'TR82 Bölgesi Turizm Master Planı' tanıtım toplantısı Sinop’ta düzenlendi. Toplantıya KUZKA Destinasyon Geliştirme Birim Başkanı Serkan Doğru katılarak, projenin turizm alanında bölgeye sağladığı teşvikler ve yenilikçi vizyonu hakkında bilgi verdi.

Vali Özarslan'dan Açıklamalar

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Özarslan, Türkiye'nin dünyada en fazla turist ağırlayan 4'üncü ülke konumunda olduğuna dikkat çekti. Sinop'un bu büyük pastadan daha fazla pay alabilmesi için yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

4 Ana Proje Belirlendi

Özarslan, Sinop için belirledikleri 4 ana projeyi şöyle sıraladı:

Yat limanı kurulumu

Balık yağı rafinasyonu tesisi

Kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliği

Masif ahşap ürünleri ve mobilya üretim tesisi

48 Proje Önerisi

Sözlerine devam eden Özarslan, TR82 Bölgesi'nin ve Sinop'un tanınan ve tercih edilen bir destinasyon haline gelmesini arzuladıklarını belirtti. Ayrıca, 10 yılı aşkın süredir devam eden turizm teşvik programı olan 'Batı Karadeniz'i Keşfet' ile seyahat acenteleri üzerinden konaklamalı tur paketlerini teşvik ettiklerine dikkat çekti.

Stratejik Bir Yol Haritası

Vali Özarslan, TR82 Bölgesi Turizm Master Planı'nın, geçmişteki tüm çalışmaların sentezi olduğunu vurguladı. Bu planın, bölgesel potansiyelin stratejik yönetimi haline geleceğini belirtti ve Sinop'u sadece gezilen değil, görülmek istenen bir şehir yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Sonuç olarak, Sinop'un sahip olduğu doğası, tarihi, kültürü ve üretim gücüyle bu kalkınma hamlesinin tam merkezinde yer aldığını belirten Özarslan, master planının sadece bir belge değil, ortak bir vizyon olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kısa, orta ve uzun vadede 48 proje önerisinin bulunduğunu da ekledi. Sinop'u yeniden ziyaret edilmek istenen bir marka şehir haline getirmek hepimizin ortak hedefi olmalıdır.

Her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop, turizm sektöründeki payını artırarak "görülmek istenen marka şehir" olmayı hedefliyor. Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen, Sinop, Kastamonu ile Çankırı illerini kapsayan "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" tanıtım toplantısı Sinop'ta düzenlendi.

Her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop, turizm sektöründeki payını artırarak "görülmek istenen marka şehir" olmayı hedefliyor. Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen, Sinop, Kastamonu ile Çankırı illerini kapsayan "TR82 Bölgesi Turizm Master Planı" tanıtım toplantısı Sinop'ta düzenlendi.