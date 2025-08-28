Sinop Türkeli'de Fahri Demirtaş'a Ait Dairede Yangın Söndürüldü

Sinop'un Türkeli ilçesinde daire yangını söndürüldü
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tümerkan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katındaki Fahri Demirtaş'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürme çalışmaları yürüttü.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık iki saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sonrası yapılan ilk tespitlerde dairede hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.
