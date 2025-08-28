DOLAR
Sinop Türkeli'de Fahri Demirtaş'a Ait Dairede Yangın Söndürüldü

Sinop'un Türkeli ilçesinde Fahri Demirtaş'a ait 4. kattaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik müdahalesiyle söndürüldü; dairede hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:31
Sinop'un Türkeli ilçesinde daire yangını söndürüldü

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tümerkan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4. katındaki Fahri Demirtaş'a ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürme çalışmaları yürüttü.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık iki saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sonrası yapılan ilk tespitlerde dairede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

