Sinop'un Gerze'sinde Otobüs Kazası: 13 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde otobüs kazası: 13 kişi yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde, işçileri taşıyan bir otobüs ile bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Olay, Sinop-Samsun kara yolunun Kabalı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ayakkabı fabrikası işçilerini taşıyan Mehmet Y. idaresindeki 57 S 4046 plakalı otobüs, Kabalı mevkiinde arızalandı. Arızalanan araç yol kenarında beklerken, arkadan gelen 34 HKP 838 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polise, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şoför Mehmet Y. ile araçlardaki 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 12'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan İsmail Akgöz ise plastik cerrahi tedavisi için hastanede müşahede altında tutulmaya devam ediyor.

Vali Mustafa Özarslan'ın ziyaretı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde İsmail Akgöz'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve İl Sağlık Müdürü Metin Arslan'dan bilgi aldı. Özarslan, 12 kişinin taburcu edildiğini belirterek Akgöz'ün en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu.

Valilikten açıklama

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kazanın saat 23.36'da gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, kazada 13 vatandaşın yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı, kaza bölgesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve yolun trafiğe açık olduğu ifade edildi. Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Valilik açıklamasında yaralılara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, tedavileri sürenlere acil şifalar dilendi.

