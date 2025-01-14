Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sinop Üniversitesi Rektörü Taşdemir, AA'nın Oylamasına Destek Verdi

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak, etkinliğe destek verdi. Rektör Taşdemir, gerçekleştirilen oylamanın önemine vurgu yaparak, fotoğraf sanatının toplumsal hafızayı canlandırma konusundaki rolünü vurguladı.

Önemli Duygu ve Anlar

Bu yıl düzenlenen oylamada, seçilen kareler arasında önemli duygusal anların ve toplumsal olayların yansıtıldığı fotoğraflar yer aldı. Taşdemir, "Bu tür etkinlikler, sanatın ve haberleşmenin birleştiği noktada büyük bir önem taşımaktadır" diyerek oylamanın toplumsal bilincin artmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.