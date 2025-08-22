ŞİÖ Zirvesi Tiencin'de: 20'den Fazla Lider 31 Ağustos-1 Eylül'de Biraraya Geliyor

Zirve detayları ve katılımcılar

Çin'in Tiencin şehrinde 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 25. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne, 20'den fazla ülke lideri ile 10'dan fazla uluslararası örgütün yöneticisinin katılacağı açıklandı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Bin, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında zirve organizasyonuna ilişkin bilgi verdi. Liu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in hem üye ülkelerin katılacağı ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na hem de gözlemci ülkeler ve diyalog ortaklarının yer alacağı ŞİÖ Artı Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını belirtti.

Liu, zirvede yer alacak üye ülke liderleri arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bulunduğunu aktardı. Liu ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirveye katılacağını ifade etti.

Gözlemci ve diyalog ortağı ülke temsilcileri arasında Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh gibi isimler yer alacağı bildirildi.

Liu ayrıca zirvede uluslararası örgütleri temsilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev, ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, EİT Genel Sekreteri Esad Macit Han, AİGK Genel Sekreteri Kayrat Sarıbay, AEB Komisyonu Başkanı Bakıtjan Sagintayev ve AIIB Başkanı Zou Ciayi'nin bulunacağını kaydetti.

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kısa geçmişi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği amacıyla Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kurulmuştu. 2001'de Özbekistan'ın katılımıyla 'Şanghay Beşlisi' dönemi genişlemiş; 2017'de Hindistan ve Pakistan, 2021'de İran'ın katılımıyla üye sayısı artmıştı. Bu yıl temmuz ayında Astana'da yapılan zirvede Belarus'un üyeliğinin onaylanmasıyla örgütün üye sayısı 10'a ulaştı.

Metinde yer alan bilgilere göre, Moğolistan ile Afganistan (Eylül 2021'den bu yana aktif olmayan) gözlemci statüsünde bulunuyor; örgüt ayrıca aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 14 ülke ile diyalog ortaklığı ilişkisi sürdürüyor. Üye ülkelerin toplam yüzölçümü Avrasya kıtasının yaklaşık %65'ini, nüfusu dünya nüfusunun %40'ını ve küresel gayrisafi hasılanın %30'unu temsil ediyor.

25. ŞİÖ Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenecek.