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SİPER Ürün-1 Sistemi, Türkiye'nin Hava Savunmasında Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Çelik Kubbe projesi kapsamında SİPER Ürün-1 sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 17:47
SİPER Ürün-1 Sistemi, Türkiye'nin Hava Savunmasında Yeni Bir Dönem Başlatıyor

SİPER Ürün-1 Sistemi Envantere Girdi

Çelik Kubbe, Türkiye’nin hava savunmasındaki caydırıcılığını artırmaya devam ediyor. Uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SİPER'in ardı vatan" ifadesini kullanarak, "Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz, şanlı ordumuzun emrinde gök vatanın kalkanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İleri Yeteneğe Sahip SİPER Ürün-2 Geliyor

Görgün, SİPER sisteminin savaş uçakları ve seyir füzeleri gibi hava hedefleriyle havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, "Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak SİPER Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyet'imizin 101. yılında milletimize armağan olsun." ifadelerini ekledi.

Roketsan'ın Katkıları

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, SİPER’in Türkiye’nin hava savunmasında etkin bir caydırıcılık sağlayacağını vurgulayarak, "Türk mühendisliğinin özgün ve milli eseri, SİPER Ürün-1’i Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Cumhuriyet'imizin 101. yılında, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." dedi.

Çelik Kubbe Projesinin Önemi

Havadan gelen tehditleri bertaraf etmek amacıyla başlatılan Çelik Kubbe projesi, yerli ve milli sistemlerle oluşturulacak bir savunma kalkanı olarak öne çıkıyor. Bu proje kapsamında ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK SAGE ve MKE işbirliği yaparak, çeşitli niteliklerdeki silahları bir araya getirecek. Yapay zeka destekli entegrasyon ile güçlendirilecek sistem, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.

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