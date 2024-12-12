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Sırbistan'da 9 Kişiyi Öldüren Saldırgana 20 Yıl Hapis Cezası

Sırbistan'da otomatik tüfekle 9 kişiyi öldüren Uros Blazic ve babasına 20 yıl hapis cezası verildi. Olay terör eylemi olarak değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:46
Sırbistan'da 9 Kişiyi Öldüren Saldırgana 20 Yıl Hapis Cezası

Sırbistan'da 9 Kişiyi Öldüren Saldırgana 20 Yıl Hapis Cezası

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Mladenovac'ta, 4 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen ve 9 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının faili Uros Blazic, 20 yıl hapis cezası aldı.

Belgrad'da güvenlik sebebiyle görülen davada, savcılık Blazic'e kasten öldürme ve yaralama suçlarından ceza istedi. Uros Blazic, mahkemede suçunu itiraf ederken, saldırıyı gerçekleştirmek için herhangi bir motivasyonu olmadığını ifade etti. Babası Radisa Blazic ise, yasa dışı silah bulundurma suçlamalarını reddetti.

Smederevo Yüksek Mahkemesi, süren 4 aylık yargılama sonucunda, Uros Blazic ve babası Radisa Blazic'e 20 yıl hapis cezası verdi. Ülkedeki yasalar gereği, saldırıyı düzenlediği zaman 21 yaşından küçük olan Uros Blazic'e müebbet hapis cezası verilemediği ve bu yüzden en yüksek sınıra hükmedildiği belirtildi.

Olayın Detayları

Uros Blazic, otomatik tüfekle ateş açtığı sırada 8 kişiyi öldürmüş ve 13 kişiyi yaralamıştı. Yaralılardan birinin hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 9'a yükselmişti. Sırp polisi, Blazic'i yakalamak için "Kasırga" isimli bir operasyon başlatmış; yakalandığı sırada saldırgan, saklandığı yerde polisle çatışmıştı. Yetkililer, bu korkunç olayı terör eylemi olarak nitelendirdi.

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