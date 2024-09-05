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Sırbistan'da 'Özgür Filistin' Temalı Resim Sergisi

Novi Pazar'da ressamlar, 'Özgür Filistin' temalı eserlerini sergileyerek Filistin'e destek veriyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 20:33
Sırbistan'da 'Özgür Filistin' Temalı Resim Sergisi

Sırbistan'da Özgür Filistin İçin Ressamlar Bir Araya Geldi

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bir grup ressam, "Özgür Filistin" temasını tuvallerine yansıtmak için bir araya geldi.

Etkinlik, En Nisa Derneği ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle düzenleniyor. 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in devam eden saldırılarına odaklanan eserler üretecek.

Dernek Başkanı Azra Semsovic, AA muhabirine verdiği demeçte, resimlerin satışa sunulacağını ve elde edilen gelirin İHH aracılığıyla Filistin'e göndereceğini açıkladı.

Ressamlardan Nevzeta Tahirovic, Gazze'deki insanlara destek ve dayanışma mesajı vermek için resimlerini açık renklerle çalışacağını belirtti. "Temamız 'Özgür Filistin', o yüzden açık renkler kullanmayı tercih edeceğim," diye ekledi.

Novi Pazar'daki kent parkında gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğin 3 gün süreceği planlanıyor.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir...

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor. Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

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