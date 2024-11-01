Sırbistan'da Tren İstasyonu Çöktü: 14 Kayıp

Sırbistan'da Trajik Olay: Tren İstasyonu Çöktü

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü. Bu trajik çökme sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililer Olay Yerinde İncelemelerde Bulundu

Çökme olayının ardından Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic hemen olay yerine intikal ederek yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Vucevic, yapının 1964 yılında inşa edildiğini ve olayın detaylı bir şekilde araştırılacağını belirtti. İhmali bulunan kişiler hakkında gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağının da altını çizdi.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Dacic, enkaza ulaşılarak iletişim sağlanan 2 kişinin kurtarıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Olay yerine 80'den fazla kurtarma görevlisi müdahale etti.

Devlet Düzeyinde Yanıt

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerinde bulunarak bakanlardan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Vucic, hayatını kaybedenlerden 5 kişinin kimlik bilgilerinin henüz tespit edilmediğini ifade etti. Ayrıca, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, kazanın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Ulusal Yas İlan Edildi

Hükümet, 2 Kasım tarihini bir ulusal yas günü olarak belirledi. Cumhurbaşkanı Vucic, çöken sundurmanın yakın zamanda tadilat gördüğünü fakat 60 yıldır yenilenmediğini hayretle karşıladığını vurgulayarak konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybetti. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sağ 2), olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybetti. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic (sağ 2), olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.