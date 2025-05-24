Sırbistan'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Coşkuyla Gerçekleştirildi

Sırbistan'da Türk Mutfağı Haftası Kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türk Mutfağı Haftası etkinliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde özel bir program düzenlendi.

Büyükelçilikten Leziz Tanıtımlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen bu etkinlik ile Türk mutfağının zenginliği, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tanıtıldı. Etkinliğe yerel yetkililerin yanı sıra yemek bloggerları, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri katılım gösterdi.

Türk Mutfağının Zengin Tarihi

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türk mutfağının tanıtımına yönelik dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenlendiğini vurguladı. Saygılı, Türkiye ve Sırbistan'ın köklü ortak bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, davete katılan misafirlere sundukları çeşitli lezzetlerin tanıtılmasının önemini ifade etti.

Asırlık Tariflerle Zenginlik

Etkinlik sırasında, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabı da tanıtıldı. Kitap, Türk gastronomisinin tarihî derinliğine ışık tutarak geleneksel tarifleri modern bir bakış açısıyla sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde program gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde program gerçekleştirildi.