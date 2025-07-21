Sırbistan, Kosova ile Normalleşme Sürecini Durdurdu

Sırbistan Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, yardımcısı Igor Popovic'in Kosova'da tutuklanmasının ardından bu ülke ile ilişkilerin normalleşme sürecini durdurduğunu duyurdu.

Tutuklama ve İtirazlar

Petkovic, Sırbistan Kosova Ofisi Direktör Yardımcısı Popovic'in, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) aleyhine yaptığı söylemler nedeniyle tutuklandığını belirtti. Popovic'in serbest kalana kadar Kosova ile normalleşme sürecinin durdurulduğunu ifade eden Petkovic, Kosova yönetimini hukuku kötüye kullanmakla suçladı. Ayrıca, Popovic’in "kaçırıldığını" öne sürdü ve UÇK ile ilgili ifadelerinin hatalı olmadığını savundu.

Kurti'nin Tepkisi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, konuyla ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında Popovic'in, Kosova yargısı tarafından gerekli insan hakları standartlarına uygun bir biçimde muamele gördüğünü açıkladı. Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in açıklamalarını "nefret ve çatışmayı destekleyen tehditkar bir dil" olarak nitelendirerek, bu durumun devlet politikası haline geldiğini vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Kurti, AB, NATO ve uluslararası toplumu, Vucic’in Kosova ve Balkanlar’ı istikrarsızlaştırma çabalarına kararlı bir şekilde tepki göstermeye çağırdı. Bu tür açıklamaların Balkanlar’daki barış ve güvenliği tehdit ettiğini dile getirdi.

Olayın Arka Planı

Igor Popovic, 18 Temmuz'da Kosova'da yaptığı bir konuşmada UÇK’yi "terör örgütü" olarak tanımladığı için gözaltına alınıp, 20 Temmuz'da tutuklanmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova Başbakanı Kurti'nin anlayışını kaybettiğini belirtirken, Sırbistan'ın her zaman barış ve istikrarı koruyacağını, ancak cevaplarının güçlü olacağını ifade etti.

Popovic'in tutuklanması, Sırbistan ve Kosova arasında yeni bir gerginlik kaynağı oluşturma endişesine yol açtı. Sırbistan, 2008 yılında Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesini tanımıyor ve bu durum, iki ülke arasındaki sık sık yaşanan çatışmaların ana nedeni olarak görülüyor.

Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011 yılında başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve birbirini tanıma yolunda önemli bir zemin oluşturmayı hedefliyor.

Sırbistan Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, yardımcısı Igor Popovic'in Kosova'da tutuklanmasının ardından bu ülke ile ilişkilerin normalleşmesi sürecini durdurduklarını açıkladı. Kosova Başbakanı Albin Kurti (fotoğrafta), konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, yardımcısı Igor Popovic'in Kosova'da tutuklanmasının ardından bu ülke ile ilişkilerin normalleşmesi sürecini durdurduklarını açıkladı. Kosova Başbakanı Albin Kurti (fotoğrafta), konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.