Şırdancı Mehmet'in Aracı Muş'ta Yayaya Çarptı: Kadının Kol ve Bacağı Kırıldı

Fenomen Mehmet Sur'un aracı Muş'ta yolun karşısına geçen kadına çarptı; kadın ağır yaralandı, sol kolu ve sol bacağı kırıldı, acil ameliyata alındı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 17:10
Şırdancı Mehmet'in Aracı Muş'ta Yayaya Çarptı: Kadının Kol ve Bacağı Kırıldı

Şırdancı Mehmet'in Aracı Muş'ta Yayaya Çarptı

Kadının kolu ve bacağı kırıldı, acil ameliyata alındı

Gerçek adı Mehmet Sur olan fenomen ‘Şırdancı Mehmet’'in kullandığı araç, Muş kent merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sol kolu ve sol bacağı kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; yaralı kadının tedavisi ise devam ediyor.

