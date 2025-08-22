Şırnak Cizre'de Şarampole Devrilen Otomobil: 3 Kişi Yaralandı

Şırnak Cizre'de şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
Kaza ve olay yeri
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı. Olay, Cizre-İdil kara yolu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı mevkiinde meydana geldi.
S.A. idaresindeki 34 KJA 377 plakalı otomobilin şarampole devrildiği kazada, sürücü ile araçtaki iki kişi yaralandı.
Müdahale ve tahliye
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.