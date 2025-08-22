DOLAR
41 -0,15%
EURO
48,17 -1,01%
ALTIN
4.446,14 -1,2%
BITCOIN
4.788.202,78 -3,57%

Şırnak Cizre'de Şarampole Devrilen Otomobil: 3 Kişi Yaralandı

Cizre-İdil kara yolunda, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı yakınında 34 KJA 377 plakalı otomobil şarampole devrildi; sürücü S.A. ile 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:22
Şırnak Cizre'de Şarampole Devrilen Otomobil: 3 Kişi Yaralandı

Şırnak Cizre'de şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Kaza ve olay yeri

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı. Olay, Cizre-İdil kara yolu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı mevkiinde meydana geldi.

S.A. idaresindeki 34 KJA 377 plakalı otomobilin şarampole devrildiği kazada, sürücü ile araçtaki iki kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye 112...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kayapınar'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Otomobil Ateşe Verildi
2
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
3
Diyarbakır'da 300 Polisle 'Narko Hançer' Operasyonu
4
Düzce'de Kazara Ateş: Genç Eren Tunçel'in Ölümüyle 1 Kişi Tutuklandı
5
Yunanistan'da Muhalefet: 'Kadın Cinayeti' Hukuken Tanınsın
6
Hollanda, İsrailli 4 Savunma Şirketinin Fuar Katılımını Yasakladı
7
2026 Dünya Kupası Kura Töreni Washington'da — 5 Aralık

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası