Şırnak Emniyet Müdürü Büyükleblebici, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Şırnak Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:49
Şırnak Emniyet Müdürü Büyükleblebici, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Anadolu Ajansının düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Bu etkinlik, sadece fotoğraf sanatının değil, aynı zamanda emniyet teşkilatının toplumla olan bağlarını güçlendiren önemli bir organizasyondur.

Büyükleblebici'nin, bu tür etkinliklerde yer alması, hem yerel halkla olan bağlantıları güçlendirmekte hem de emniyet teşkilatının görünürlüğünü artırmaktadır. Bu tür aktivitelerle, kamu güvenliğinin sağlanması adına farkındalığın arttırılması hedefleniyor.

Yılın Kareleri oylaması, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılı içerisinde çekilen en etkileyici fotoğraflarını belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu oylamaya katılım, pek çok önemli ismin de dikkatini çekiyor ve halkın etkinliğe olan ilgisini artırıyor.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Karaleri" oylamasına katıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga...

Şırnak İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Karaleri" oylamasına katıldı.

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