Şırnak'ta 16 Yaşındaki Hasta Helikopter Ambulansla Elazığ'a Sevk

Şırnak Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren 16 yaşındaki çocuk hasta, ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Nakil ve Koordinasyon

Doktorların değerlendirmesi sonrası sevk kararı alındı ve Sağlık Bakanlığı'ndan talep edilen helikopter ambulans ile nakil gerçekleştirildi. Sevk sırasında sağlık ekiplerinin koordinasyonu sağlandı ve hastanın durumu stabil olarak bildirildi.

Hava Ambulanslarının Rolü

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastaların hızlı ve güvenli şekilde üst düzey sağlık merkezlerine ulaştırılması amacıyla hava ambulanslarının aktif olarak kullanıldığını vurguladı.

Hastanın Elazığ’da tedavisine başlandığı öğrenildi.

