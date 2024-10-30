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Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 6 Asker Yaralandı

Şırnak-Cizre kara yolunda meydana gelen kazada 6 asker yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 22:27
Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 6 Asker Yaralandı

Şırnak'ta Askeri Araç Kazası

Şırnak-Cizre kara yolunun 30. kilomtre sinde, Koçbey köyü yakınlarında meydana gelen kaza sonucunda bir askeri araç devrildi.

Kaza Detayları

"Kirpi" tipi zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerinde görevlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde Şırnak Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

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