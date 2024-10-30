Şırnak'ta Askeri Araç Devrildi: 6 Asker Yaralandı

Şırnak'ta Askeri Araç Kazası
Şırnak-Cizre kara yolunun 30. kilomtre sinde, Koçbey köyü yakınlarında meydana gelen kaza sonucunda bir askeri araç devrildi.
Kaza Detayları
"Kirpi" tipi zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerinde görevlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde Şırnak Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların Durumu
Hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.