Şırnak'ta Bestler Dereler'de Orman ve Örtü Yangınına Müdahale

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde Uğur ve Sivri Tepe'de çıkan orman ve örtü yangınına, havadan jandarma helikopteri ve karadan 20 personel ile müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:19
Şırnak'ta Bestler Dereler'de Orman ve Örtü Yangınına Müdahale

Şırnak'ta Bestler Dereler'de Orman ve Örtü Yangınına Müdahale

Uğur ve Sivri Tepe mevkiinde sabah saatlerinde başladı

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinin Uğur ve Sivri Tepe mevkisinde sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle örtü ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan 20 personel, pikap ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına havadan da müdahale sürüyor; jandarmaya ait helikopter çalışma ekiplerine destek veriyor.

Şırnak Valisi Birol Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orada arkadaşlarımız kahramanca mücadele veriyor. Yangın kısa sürede söndürülecek." dedi.

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde çıkan örtü ve orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde çıkan örtü ve orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde çıkan örtü ve orman yangınına, havadan ve karadan müdahale...

