Şırnak'ta Bölgesel Afet Tatbikatı Toplantısı Gerçekleşti

Şırnak'ta Bölgesel Afet Tatbikatı Toplantısı Düzenlendi

Şırnak'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 'Bölgesel Afet Tatbikatı Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ev sahipliği yaptı.

Tatbikat Hazırlıkları Konuşuldu

İşlek, toplantıda yaptığı açıklamada, 9 Eylül'de Şırnak dışında 11 ilin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan geniş kapsamlı deprem tatbikatı'nın ayrıntılarını paylaştı. Toplantıda, 23 kurum yetkilisi, 6 ilçe kaymakamlığının yazı işleri müdürleri ve ilçe jandarma komutanları bir araya geldi.

Türkiye'nin Deprem Gerçeği

Depremin her an olabileceğini belirten İşlek, son 25 yılda Türkiye’de birçok büyük depremin yaşandığını hatırlatarak, kurumların hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmanın birinci öncelikleri olduğunu ifade etti.

Afet Senaryoları ve İşbirliği

Ayrıca, olası deprem senaryolarının değerlendirildiği toplantıda jandarmanın vatandaşların tahliyesini, emniyetin trafiği yönlendirmeyi, Kızılay’ın ise vatandaşların beslenmesini sağlayacağı konuları üzerinde duruldu.

Tatbikata Katılacak Ekipler

İşlek, tatbikata Erzurum, Diyarbakır, Van, Hakkari, Bingöl, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'dan arama kurtarma ekiplerinin katılacağını açıkladı. En yakındaki il ve ilçelerin eşleştirildiğini belirten İşlek, enkazın yoğun olduğu ilçelere daha fazla arama kurtarma desteği sağlanacağını vurguladı. Tatbikatta yaklaşık 1200 kişinin görev alması planlanıyor.

Gerçek Zamanlı Tatbikat

Vali ve kaymakamların kendi ilçelerindeki afeti yöneteceği gerçek zamanlı bir tatbikat olacak olan bu organizasyon, tüm afet gruplarının kendilerini ve kapasitelerini test etmelerine olanak tanıyacak.

