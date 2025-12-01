Şırnak'ta Down Sendromlu Devran Bartan'ın Ritmi Gönülleri Isıttı

Şırnak'ta 8 yaşındaki Down sendromlu Devran Bartan'ın rehabilitasyon merkezinde çekilen dans videosu sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:09
8 yaşındaki minik yıldızın enerjisi sosyal medyayı büyüledi

Şırnak’ta özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 8 yaşındaki Down sendromlu Devran Bartan, neşesi ve enerjisiyle izleyenleri mest etti. Aynanın karşısına geçerek, çalan hareketli müzik eşliğinde dans eden Bartan kısa sürede gönüllere taht kurdu.

Rehabilitasyon öğretmenlerinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.

Merkez yetkilileri, Devran’ın ritme kendisini tamamen bırakarak özgüvenle dans ettiğini belirterek, "Bu tür aktiviteler çocuklarımızın sosyal gelişimine, kendilerini ifade etmelerine ve özgüven kazanmalarına büyük katkı sağlıyor. Devran’ın mutluluğu hepimize enerji verdi" dedi.

