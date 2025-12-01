Şırnak'ta Down Sendromlu Devran Bartan'ın Ritmi Gönülleri Isıttı

8 yaşındaki minik yıldızın enerjisi sosyal medyayı büyüledi

Şırnak’ta özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 8 yaşındaki Down sendromlu Devran Bartan, neşesi ve enerjisiyle izleyenleri mest etti. Aynanın karşısına geçerek, çalan hareketli müzik eşliğinde dans eden Bartan kısa sürede gönüllere taht kurdu.

Rehabilitasyon öğretmenlerinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.

Merkez yetkilileri, Devran’ın ritme kendisini tamamen bırakarak özgüvenle dans ettiğini belirterek, "Bu tür aktiviteler çocuklarımızın sosyal gelişimine, kendilerini ifade etmelerine ve özgüven kazanmalarına büyük katkı sağlıyor. Devran’ın mutluluğu hepimize enerji verdi" dedi.

ŞIRNAK’TA ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZİNDE EĞİTİM GÖREN DOWN SENDROMLU KÜÇÜK DEVRAN BARTAN, NEŞESİ VE ENERJİSİYLE SOSYAL MEDYAYI ADETA MEST ETTİ. AYNANIN KARŞISINA GEÇEREK ÇALAN HAREKETLİ MÜZİK EŞLİĞİNDE YAPTIĞI DANS, KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİYE ULAŞIP BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.