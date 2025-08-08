Şırnak'ta Gençlerin Futbol Hayali Gerçek Oluyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde, 2 bin 800 rakımlı Hanke Dağı'nın yamacında, baraj gölü manzaralı yeni stadyum futbol tutkusuna sahip gençlerin yaşamını köklü bir şekilde değiştiriyor. Hilal Belde Belediyesi tarafından yapılan girişimler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle hayat bulan Hilal Stadyumu, gençlere futbolcu olma hayallerini gerçekleştirme fırsatı sundu.

Önceden tarlalar üzerinde top koşturmak zorunda kalan gençler, Zöle Mahallesi'nde 2023 yılında inşasına başlanan ve geçtiğimiz yıl haziranda tamamlanan 300 seyirci kapasiteli uluslararası standarda sahip stadyumda profesyonel futbol oynamaya başladı. Aralarında kasap, market işletmecisi ve tarım işçisi gibi farklı meslek gruplarından gelen gençler, stadyumun sağladığı imkânlarla Uludere Spor Kulübü çatısı altında futbol kariyerlerine adım atıyorlar.

Şırnak 1. Amatör Küme'de mücadele eden kulüp, hazırlıklarını stadyumda sürdürüyor. Hilal Baraj Gölü'ne hakim olan stadyum, muhteşem manzarası ile futbolcular ve taraftar için keyifli bir ortam sunuyor.

Dağların Arasında Futbol Kültürü Doğuyor

Uludere Spor Kulübü Teknik Direktörü Bedirhan Yarar, kulüplerinin Hilal Stadyumu gibi yeni olduğunu belirtti. Yarar, bölgenin zorlu coğrafyasının daha önce yeterli futbol sahası oluşturamadığını ve gençlerin meşin yuvarlakla buluşma imkânı bulamadığını ifade etti. Ayrıca, stadyumun inşası sırasında zorluklarla mücadele ettiklerinin altını çizerek, 'Bölge dağlık olduğu için uygun zemin bulmakta zorlandık. Ancak burası hem baraj gölü hem de Hanke Dağı manzarasıyla ayrı bir güzellik kazandı.' dedi.

Stadyum sayesinde gençlerin daha profesyonel bir futbol ortamına yönelmeye başladığını vurgulayan Yarar, yaşları 10 ve üstü olan gençler için sporcu alımlarının yapıldığını da sözlerine ekledi. 'Bu saha, gençlerimizin hayatında büyük bir değişim yarattı. Artık sürekli stadyuma gelerek futbol oynuyorlar' ifadelerini kullandı.

Gençlerin Sesinden

Futbolculardan İsmail Kara, Şenoba beldesinde yaşadığını belirterek, stadyum sayesinde futbol oynama imkânına kavuşmanın mutluluğunu dile getirdi. Kara, 'Bu sahada futbol oynamak harika bir duygu. Böyle bir imkanı bizlere kazandırdıkları için teşekkür ederim.' dedi.

Diğer bir futbolcu Mehmet Cemil Babat ise stadyumun kente kazandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'Önceden dağlık alanda futbol oynuyorduk, şimdi sahamız var. Burası hem manzara hem de zemin bakımından çok güzel.' şeklinde konuştu.

Takımın kalecisi 19 yaşındaki Mehmet Orhan ise, eski günlerde futbol oynamak için yer bulmanın zorluğundan bahsederek, bu stadyumun kendilerine lisanslı futbolcu olma fırsatını sunduğunu ifade etti.

