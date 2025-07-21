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Şırnak'ta İki Gölette Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, Üçok ve Tekeköy köylerindeki göletlerdeki balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 19:27
Şırnak'ta İki Gölette Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı

Şırnak'ın İdil İlçesinde Balık Ölümleri Tespit Edildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde, Üçok ve Tekeköy köylerindeki göletlerde meydana gelen balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Bu gelişme, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti.

Vatandaşlar Durumu Yetkililere Bildirdi

Üçok köyünde yaşayan Mahmut Bağı, gölette çok sayıda balığın su yüzeyine çıktığını ve kötü bir koku oluştuğunu belirtti. Bağı, "Yetkililerin inceleme yapmasını istiyoruz," dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri Görevde

Olayın fark edilmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye sevk edildi.Ekipler, sudan ve balıklardan numune alarak detaylı analizler yapacak.

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki gölette balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme...

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki gölette balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki gölette balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme...

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki gölette balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

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