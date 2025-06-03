Şırnak'ta Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Şırnak'ta, Vali Birol Ekici başkanlığında bir İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen bu önemli toplantıda; asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile trafik tedbirleri gibi konular ele alındı.

Bayram Hazırlıkları ve Genel Değerlendirme

Toplantıda ayrıca, yaklaşan Kurban Bayramı için alınacak tedbirler ve geçmiş ayın genel değerlendirilmesi yapıldı. Vali Ekici, bayram süresince bakanlığın talimatlarına uygun olarak güvenlik ve asayiş tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanacağını belirtti. Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için birçok ekibin sahada olacağına dikkat çekti.

Vatandaşlara Trafik Uyarısı

Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla şehir dışına çıkacak vatandaşların trafik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kaymakamlar ve çeşitli kurum müdürleri katıldı.

Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.