Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 7 Tutuklama

Şırnak'ta geniş kapsamlı narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, 6 ilçe ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenledikleri operasyonlarla suç unsurlarına darbe vurdu. Operasyonlar 10-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Operasyona katılan birimler

Operasyonlar, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütüldü.

Ele geçirilenler

Emniyet ekiplerinin operasyonlarında ele geçirilen materyaller arasında; 14.12 gram metamfetamin, 0.58 gram esrar, 8.47 gram eroin, 4 adet bong aparatı, 52 kilo nargile tütünü, 100 adet elektronik sigara, 12 bin 190 paket kaçak sigara, 71 adet akıllı cep telefonu, 529 adet elektronik sigara ve 17 bin 248 adet muhtelif emtia yer aldı.

Gözaltılar ve adli süreç

Düzenlenen operasyonlarda toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta yürütülen operasyonlar, bölgedeki kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik kararlı mücadelenin bir parçası olarak kayıtlara geçti.

ELE GEÇİRİLENLER