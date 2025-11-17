Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 7 Tutuklama

Şırnak merkez, 6 ilçe ve Habur Sınır Kapısı'nda 10-16 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 32 gözaltı, 7 tutuklama; çok sayıda uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:20
Şırnak'ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 7 Tutuklama

Şırnak'ta geniş kapsamlı narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, 6 ilçe ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenledikleri operasyonlarla suç unsurlarına darbe vurdu. Operasyonlar 10-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Operasyona katılan birimler

Operasyonlar, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütüldü.

Ele geçirilenler

Emniyet ekiplerinin operasyonlarında ele geçirilen materyaller arasında; 14.12 gram metamfetamin, 0.58 gram esrar, 8.47 gram eroin, 4 adet bong aparatı, 52 kilo nargile tütünü, 100 adet elektronik sigara, 12 bin 190 paket kaçak sigara, 71 adet akıllı cep telefonu, 529 adet elektronik sigara ve 17 bin 248 adet muhtelif emtia yer aldı.

Gözaltılar ve adli süreç

Düzenlenen operasyonlarda toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta yürütülen operasyonlar, bölgedeki kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik kararlı mücadelenin bir parçası olarak kayıtlara geçti.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım
7
Niğde'de Pastırma Şüphesi: 5 Kişi Hastaneye Başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler