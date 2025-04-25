Şırnak'ta Nuh'un Sofrası Yöresel Lezzetler Yarışması Düzenlendi

Yöresel Lezzetler Şırnak'ta Bir Araya Geldi

Şırnak'ta, Nuh'un Sofrası Yöresel Lezzetler Yarışması gerçekleşti. Yarışma, Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ve Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği işbirliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Belediye desteğiyle düzenlendi.

Jüri Üyeleri ve Katılımcılar

Yarışmanın jüri üyeliğini Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Seçim, Bitlis Eren Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Osman Keskin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Enes Güleç, Güneydoğu Aşçılar Derneği Başkanı Serdar Atabey ve Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan üstlendi.

Yüksekokulun Gastronomi Mutfağı'nda düzenlenen yarışmada, 16 katılımcı yer aldı. Yarışmacılar, kentlerine özgü yemekleri 1,5 saatlik bir sürede en iyi sunum tabağında jüriye sundu. ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da etkinliği ziyaret ederek yarışmacılarla sohbet etti.

Amaç: Yöresel Yemekleri Tanıtmak

ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik, yarışmanın amacı olarak, "Şırnak'ın yöresel yemeklerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak" şeklinde konuştu. Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin tanıtılmasını da hedeflediklerini belirten Çelik, bu tür etkinliklerin yöresel yemek kültürü açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Jüri Değerlendirmesi ve Sonuçlar

ŞÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Rıdvan Solmaz, yarışmada yemek ve tatlı kategorilerinin orijinallik, lezzet ve sunum kriterlerine göre değerlendirildiğini açıkladı. Dereceye giren ilk 3 kişiye para ödülü verilecek.

Yarışmaya katılan ev kadını Hayriye Bilen, yemek yapmaktan keyif aldığını ve ilk kez böyle bir yarışmaya katıldığını ifade etti. Diğer katılımcılardan Ramazan Cengiz ise perde pilav yaparak ödül kazanmayı umduğunu dile getirdi.

Dereceye Girenler

Yarışmada, yemek kategorisinde Helin İnan birinci, Nesrin Birlik ikinci ve Hayriye Bilen üçüncü oldu. Tatlı kategorisinde ise birinciliği Ayşe Nur Ertaş, ikinciliği Tamer Tatar elde etti.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Belediye desteğiyle "Nuh'un Sofrası Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Belediye desteğiyle "Nuh'un Sofrası Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.