Şırnak'ta PKK'ya Yönelik Operasyonda 4 Zanlı Tutuklandı

Şırnak'ta PKK Operasyonu

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda, terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen çalışmalarda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve çevresindeki ilçelerde kapsamlı bir operasyon başlattı.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Dün gece gerçekleşen operasyonda yakalanan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 4 zanlının tutuklanmasına karar verirken, diğer 5 kişiye yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Terörle Mücadele Devam Ediyor

Yetkililer, terörle mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. Halkın güvenliği için yapılan bu tür operasyonların önemi vurgulandı.