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Şırnak'ta Şehit Düşen Astsubay Karabük'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak'ta görev sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Muhammet Kalaz, memleketinde defnedildi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:04
Şırnak'ta Şehit Düşen Astsubay Karabük'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Jandarma Astsubay Muhammet Kalaz’ın vefatı

Şırnak’ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, memleketi Karabük'e bağlı Safranbolu ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni

Şehit Kalaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, ailesinden helallik alındıktan sonra Safranbolu Merkez Camisi’ne getirildi. Taziyeleri kabul eden acılı aile, gözyaşları içinde duygu dolu anlar yaşadı.

Şehidin annesi Bahriye Kalaz ve babası İbrahim Kalaz’ın üzüntüsü yürekleri burkarken, abla Emine Akdere ve kardeşi Salih Kalaz da yakınlarının destekleriyle bu zor anları geçirmeye çalıştılar.

Cenaze Namazı ve Defin

Karabük Müftü Yardımcısı Ekrem Akmanşen tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından, Muhammet Kalaz’ın cenazesi, Safranbolu Şehitliği’nde toprağa verildi.

Törene Katılanlar

Törene katılanlar arasında Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

27 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, Şırnak’ta üs bölgesindeki arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası İbrahim Kalaz, dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası İbrahim Kalaz, dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası İbrahim Kalaz, dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası İbrahim Kalaz, dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası İbrahim Kalaz, dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası İbrahim Kalaz, dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası İbrahim Kalaz, dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası İbrahim Kalaz, dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedildi. AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin (sol2) ve Durmuş Ali Keskinkılıç (solda), şehidin tabutunun başında dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedildi. AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin (sol2) ve Durmuş Ali Keskinkılıç (solda), şehidin tabutunun başında dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedildi. AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin (sol2) ve Durmuş Ali Keskinkılıç (solda), şehidin tabutunun başında dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedildi. AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin (sol2) ve Durmuş Ali Keskinkılıç (solda), şehidin tabutunun başında dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedildi. AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin (sol2) ve Durmuş Ali Keskinkılıç (solda), şehidin tabutunun başında dua etti.

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş...

Şırnak'ta görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz'ın cenazesi, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedildi. AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin (sol2) ve Durmuş Ali Keskinkılıç (solda), şehidin tabutunun başında dua etti.

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