Şırnak'ta Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için Tören Düzenlendi

Şırnak'ta düzenlenen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Tören, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yapıldı.

Şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirilerek katafalka konuldu. Tören sırasında saygı duruşunda bulunuldu ve şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Orhan Örnek'in dua okumasının ardından, şehidin cenazesi helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na sevk edildi. Evli olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi buradan hava yoluyla Adana'ya uğurlandı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve çok sayıda kurum temsilcisi ve asker katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yaparken ağır yaralandığını ve hastanede kurtarılamadığını duyurmuştu.

Şırnak'ta yürütülen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.