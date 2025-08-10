Şırnak'ta Şehit Oğluna Duygusal Doğum Günü Sürprizi

Şırnak'ta Unutulmaz Bir Doğum Günü Kutlaması

Şırnak’ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in oğlu Furkan Bağater için duygusal bir doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

2020 yılında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen bir operasyon sırasında şehit olan İlyas Bağater'in oğlu için hazırlanan sürpriz, Valiliğin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Furkan, 6. yaş günü için özel bir kutlama ile karşılaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, şehidin ailesinin yaşadığı evi ziyaret ederek, doğum günü pastasına mumlar yerleştirdi. Furkan, yakılan mumları üfleyerek söndürdükten sonra kendisine sunulan çeşitli hediyeleri de aldı.

Şehit ailesi, düzenlenen sürprizden ve kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, bu anlamlı günün unutulmaz bir anı olduğunu belirtti. Kutlamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kamil Bayar da yer alarak, etkinliğe destek verdi.

