Şırnak'ta Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın Ailesine Acı Haber Verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın Ailesine Acı Haber Ulaştı

Şırnak'ta icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehadet haberi, Adana'nın Seyhan ilçesindeki ailesine ulaştı. Askeri yetkililer, 26 yaşındaki Yıldırım'ın 2000 Evler Mahallesi'nde yaşayan babası Şadi ve annesi Adalet Yıldırım'a sağlık ekipleri eşliğinde bu acı haberi iletti.

Haberin ardından evin önüne bir taziye çadırı kuruldu ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Çadıra gelen aile yakınları ve vatandaşlar, Yıldırım ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Evli olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, yarın Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yıldırım'ın Şırnak İl Jandarma Komutanlığında görevli olduğunu ve operasyonda kayalıklardan düştüğünü bildirdi.

Şırnak'ta icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehadet haberi, Adana'nın Seyhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.

Şırnak'ta icra edilen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehadet haberi, Adana'nın Seyhan ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.