Şırnak'ta Taşlı Araziler Tarıma Kazandırılıyor, Köy Yolları Asfaltlanıyor

Şırnak'ın İdil ilçesindeki boş araziler, atıl durumdayken tarıma kazandırılıyor. İl Özel İdaresi'nin başlattığı proje ile toplanan taşlar, konkasör tesisi'nde mıcıra dönüştürülerek köy yollarının asfaltlanmasında kullanılıyor.

Valilik tarafından hayata geçirilen "Taşlı Arazilerin Tarıma Kazandırılması Projesi" çerçevesinde, geçen yıl Tepeköy köyü yakınında bir tesis kurulmuştu. Bu tesis sayesinde, kullanılmayan arazilerden taşlar kamyonlarla taşınarak günlük 1200 ton mıcır üretiliyor.

Taşlarla temizlenen araziler, oluşan mıcır ile 55 kilometre yol yapımında değerlendiriliyor. Üstelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere kırmızı mercimek tohumu desteği de sağlanacak. Hedeflenen toplam 75 bin dönüm arazi ile tarıma kazandırılacak alanlar, gelecekte köylülerin gelirine katkıda bulunacak.

İdil Vali Yardımcısı Murat Çiçek, arazilerde sıklıkla bulunan bazalt taşlarının toplanarak günlük elde edilen mıcır ile sıcak asfalt yolu yapma hedeflerinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, parke taşı çalışmaları ile ilgili de müjdeli haberler verdi.

İdil'deki Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ise taşlardan temizlenecek alanlarda toplamda 350 milyon lira tarımsal hasıla elde edilmesini beklediklerini açıkladı. Tarım faaliyetlerinin başlayacağı bu alanlar, yıl sonuna kadar çiftçilerin kullanımına sunulacak.

Tepeköy Köyü Muhtarı Hasan Özalp, projeden dolayı köylülerin memnun olduğunu ifade ederek, "Bu çalışma ile hem ekime hazır araziler elde ediyoruz, hem de yollarımızı asfaltlıyoruz," dedi.

Asfalt yol yapılan Çağıl köyündeki vatandaşlar ise yürütülen projeden memnuniyetlerini dile getirerek, önceden yaşadıkları zorlukların artık kalmadığını belirtiyor. Yolculuk sürelerinin kısaldığını ve köy ile şehir arasındaki farkın azaldığını vurguluyorlar.

Şırnak'ın İdil ilçesinde atıl durumdaki arazilerden toplanan taşlar mıcıra dönüştürülerek köy yollarının asfaltlanmasında kullanılıyor, taştan temizlenen araziler tarıma kazandırılıyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde atıl durumdaki arazilerden toplanan taşlar mıcıra dönüştürülerek köy yollarının asfaltlanmasında kullanılıyor, taştan temizlenen araziler tarıma kazandırılıyor.