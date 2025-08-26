Şırnak'ta Trafik Kazası: İl Müdürü Celal Baz da Yaralandı

Kaza ve müdahale ayrıntıları

Şırnak-Cizre kara yolunun 10. kilometresindeki Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz dahil olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet A. (46) idaresindeki 06 DKZ 851 plakalı otomobil ile Ayhan E. (33) yönetimindeki 16 BRT 66 plakalı otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle 16 BRT 66 plakalı araç yan yattı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane yetkilileri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

