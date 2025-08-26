DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,81 -0,27%
ALTIN
4.455,94 -0,49%
BITCOIN
4.531.082,05 -0,71%

Şırnak'ta Trafik Kazası: İl Müdürü Celal Baz da Yaralandı

Şırnak-Cizre kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz dahil 6 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:49
Şırnak'ta Trafik Kazası: İl Müdürü Celal Baz da Yaralandı

Şırnak'ta Trafik Kazası: İl Müdürü Celal Baz da Yaralandı

Kaza ve müdahale ayrıntıları

Şırnak-Cizre kara yolunun 10. kilometresindeki Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz dahil olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet A. (46) idaresindeki 06 DKZ 851 plakalı otomobil ile Ayhan E. (33) yönetimindeki 16 BRT 66 plakalı otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle 16 BRT 66 plakalı araç yan yattı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane yetkilileri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz'ın da aralarında...

Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, Kültür ve Turizm İl Müdürü Celal Baz'ın da aralarında...

İLGİLİ HABERLER

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, Afyonkarahisar'da İpek Elif Atayman'ı Ziyaret Etti
2
Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde
3
Edirne'de Demirhanlı Göleti Kuraklıkla Tükeniyor
4
YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti
5
Yalçın: 8. Dönem Toplu Sözleşmede 'Memura Yoksulluğu Kabul Etmeyiz'
6
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
7
TTK Başkanı Özgen: 22 Ciltlik Selçuklu Külliyatı Önümüzdeki İki Yılda Okuyucuyla Buluşacak

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor