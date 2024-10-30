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Şırnak'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Cizre'de TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü Levent Borak hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 19:49
Şırnak'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Trajik Bir Kaza

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 57 yaşındaki sepetli motosiklet sürücüsü Levent Borak yaşamını yitirdi. Olay, Dirsekli Mahallesi'ndeki Kurtuluş köyü kavşağında gerçekleşti.

Kaza Anı ve Detayları

34 KL 1509 plakalı tırın sürücüsü R.D., henüz plakası belirlenemeyen sepetli motosiklete çarptı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza sonucunda Levent Borak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Borak'ın cesedi, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayvanlar da Telef Oldu

Ayrıca, kazada ezilen motosikletin sepetinde bulunan horoz ve tavukların da telef olduğu kaydedildi. Tır sürücüsü R.D. gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ezilen...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ezilen motosikletin sepetindeki horoz ve tavuklar da telef oldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ezilen...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ezilen motosikletin sepetindeki horoz ve tavuklar da telef oldu.

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