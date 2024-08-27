Şırnak'ta Yaralı Peçeli Baykuş Tedavi Ediliyor

Şırnak'ta Yaralı Peçeli Baykuş Tedavi Altına Alındı

Şırnak'ın İdil ilçesinde arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş, yerel halk tarafından fark edilerek tedavi edilmek üzere kurtarıldı.

İlgili Kuruluşların Müdahalesi

İdil kırsalında yaralı ve bitkin haldeki peçeli baykuşu bulan vatandaş, hemen İdil Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekiplerin hızla bölgeye ulaşmasıyla kuş, koruma altına alındı.

Yardımlar Devam Ediyor

Yaralı baykuş, Nahit Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek gerekli tedavi sürecine alındı. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından kuşun sağlık durumu düzeltilecek ve iyileştikten sonra doğaya salınması planlanıyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı. Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek, tedaviye alındı.