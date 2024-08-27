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Şırnak'ta Yaralı Peçeli Baykuş Tedavi Ediliyor

İdil ilçesinde yaralı bulunan peçeli baykuş, tedavi sürecine alındı ve doğaya geri dönecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:40
Şırnak'ta Yaralı Peçeli Baykuş Tedavi Ediliyor

Şırnak'ta Yaralı Peçeli Baykuş Tedavi Altına Alındı

Şırnak'ın İdil ilçesinde arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş, yerel halk tarafından fark edilerek tedavi edilmek üzere kurtarıldı.

İlgili Kuruluşların Müdahalesi

İdil kırsalında yaralı ve bitkin haldeki peçeli baykuşu bulan vatandaş, hemen İdil Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekiplerin hızla bölgeye ulaşmasıyla kuş, koruma altına alındı.

Yardımlar Devam Ediyor

Yaralı baykuş, Nahit Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek gerekli tedavi sürecine alındı. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından kuşun sağlık durumu düzeltilecek ve iyileştikten sonra doğaya salınması planlanıyor.

Peçeli baykuşlar, doğanın önemli bir parçasıdır ve bu tür çalışmalar, onların korunmasına katkı sağlıyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı. Bölgeye...

Şırnak'ın İdil ilçesinde, arazide yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı. Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

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