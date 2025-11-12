Şırnak'ta Yeni Mahalle'de Odun ve Lastikler Yandı

Boş arazide başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Şırnak Yeni Mahalle’de bir evin yanında bulunan odun ve lastikler yangın çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, mahallede boş arazide bulunan odun ve lastikler henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Olayda etkilenen olmadığı öğrenildi.

ŞIRNAK YENİ MAHALLEDE BİR EVİN YANINDA BULUNAN ODUN VE LASTİKLER YANDI.