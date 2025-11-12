Şırnak'ta Yeni Mahalle'de Odun ve Lastikler Yandı

Şırnak Yeni Mahalle'de boş arazide çıkan odun ve lastik yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; olayda etkilenen olmadı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 15:44
Şırnak'ta Yeni Mahalle'de Odun ve Lastikler Yandı

Şırnak'ta Yeni Mahalle'de Odun ve Lastikler Yandı

Boş arazide başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Şırnak Yeni Mahalle’de bir evin yanında bulunan odun ve lastikler yangın çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, mahallede boş arazide bulunan odun ve lastikler henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Olayda etkilenen olmadığı öğrenildi.

ŞIRNAK YENİ MAHALLEDE BİR EVİN YANINDA BULUNAN ODUN VE LASTİKLER YANDI.

ŞIRNAK YENİ MAHALLEDE BİR EVİN YANINDA BULUNAN ODUN VE LASTİKLER YANDI.

ŞIRNAK YENİ MAHALLEDE BİR EVİN YANINDA BULUNAN ODUN VE LASTİKLER YANDI. .

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı