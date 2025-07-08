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Şırnak'tan Şanlıurfa'ya Ambulans Helikopterle Hasta Nakli

Şırnak'ta tedavi gören bir hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 15:57
Şırnak'tan Şanlıurfa'ya Ambulans Helikopterle Hasta Nakli

Şırnak'ın Cizre ilçesinde önemli bir sağlık olayı yaşandı. Tedavisi süren bir hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi. İl Sağlık Müdürlüğü, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören H.T. isimli hastanın, tetkikler sonucu en kısa sürede yüksek donanımlı bir sağlık merkezine ulaşılması gerektiği belirlendi. Bu nedenle hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bu sevk işlemi, profesyonel ekiplerin desteğiyle başarıyla tamamlandı. Hastanın tedavisi, Şanlıurfa'da devam edecektir.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tedavisi süren bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tedavisi süren bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tedavisi süren bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tedavisi süren bir hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya nakledildi.

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