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Şırnak Valiliği'nden yoğun sıcaklık uyarısı! Vatandaşlar dikkat

Şırnak Valiliği, 4 gün boyunca etkili olacak yoğun sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları uyardı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 22:11
Şırnak Valiliği'nden yoğun sıcaklık uyarısı! Vatandaşlar dikkat

Şırnak Valiliği, yarından itibaren 4 gün boyunca etkili olacak yoğun sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Yapılan açıklamada, Şırnak ve çevresinde yarından itibaren başlayacak olan sıcak hava dalgasının 4 gün boyunca etkili olacağı belirtildi. Bu süre zarfında sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği ve en yüksek sıcaklıkların 35-37 santigrat derece olması beklendiği kaydedildi.

Şırnak Valiliği, özellikle kronik hastalar, çocuklar ve yaşlıların bu sıcak hava dalgasından olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti. Valilik, vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sıcak havaların sağlık problemlerini tetikleyebileceği ve bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önemli olduğu belirtildi.

GÜNEŞ ÇARPMASI VE DEHİDRASYONA DİKKAT

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının etkili olduğu günlerde güneş çarpması ve dehidrasyon riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Güneş çarpması belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi durumlar yer alıyor. Bu belirtiler görüldüğünde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor. Ayrıca, yeterli miktarda su tüketmek ve vücudu serin tutmak da büyük önem arz ediyor.

SICAK HAVALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sıcak havalarda sağlık sorunları yaşamamak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

Bol su tüketimi: Sıcak havalarda vücudun su ihtiyacı artar. Bu nedenle bol miktarda su içmek önemlidir.

Güneşten korunma: Güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamak, çıkılması durumunda ise şapka ve güneş gözlüğü kullanmak gereklidir.

Hafif giysiler tercih edin: Terletmeyen, pamuklu ve açık renkli giysiler giymek, vücudu serin tutmaya yardımcı olur.

Düzenli serinleme: Mümkünse serin yerlerde vakit geçirmek, sık sık duş almak veya vücudu serin su ile ıslatmak önemlidir.

Şırnak Valiliği, bu 4 günlük süre zarfında vatandaşların dikkatli olmaları ve belirtilen saatlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Valilik, "Sağlığınız bizim için önemli. Lütfen sıcak havalarda gerekli önlemleri alın ve belirtilen saatlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçının," ifadelerini kullandı.

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