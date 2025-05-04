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Sırrı Süreyya Önder İçin AKM'de Duygu Dolu Anma Töreni

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Önder, barış mücadelesinin simgesi olarak anıldı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:57
Sırrı Süreyya Önder İçin AKM'de Duygu Dolu Anma Töreni

Önder İçin Anma Töreni Düzenlendi

TEDAVI gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür hastanede tedavi gören Önder, dün vefat etti.

Önder'in tabutu AKM sahnesine alkışlarla getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutun önüne, Önder'in fotoğrafı ve çiçekler yerleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen cenaze töreni, saygı duruşu ile başladı. Kapasite nedeniyle salona alınamayan kalabalığın, AKM önünde bekleyişi devam etti.

Ceren Önder Kandemir’in Duygusal Konuşması

Törende konuşan Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasıyla olan bağını vurgulayarak, ona yazdığı mektubu okudu. Kandemir, “Babasının tutmadığı hiçbir sözü yoktu. Barışı görmek istiyordun. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın.” ifadelerini kullandı.

Tülay Hatimoğulları: “Senin Hastalığın Birleştirici Oldu”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Önder için yazılan pankartları hatırlatarak, “Senin hastalığın toplumda büyük bir birleştirici rol üstlendi.” dedi. Önder’in barış inancına vurgu yapan Hatimoğulları, “Bu sefer mutlaka başaracağız.” şeklinde konuştu.

Tuncer Bakırhan: “Barışın Simgesi”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Artık barışın bir simgesidir.” diyerek, barışın bir gün bu topraklara geleceğine inancını dile getirdi. Törende, farklı partilere mensup birçok siyasetçi ve sanatçı da yer alarak Önder’i andı.

Pervin Buldan: “Hayallerini Gerçekleştireceğiz”

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Önder’in herkese bir can ve yoldaş olduğunu belirterek, “Sırrı yoldaş, büyük barış bu ülkeye gelecek.” dedi. Önder’in hayallerini gerçekleştirmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

Ayrıca, Önder için gönderilen mesajlar ve konuşmalar sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Törende, Önder’in naaşı alkış ve zılgıtlarla cenaze aracına taşındı. Anma töreni, Önder’in yaşamını ve mücadelesini simgeleyen görkemli bir şekilde sona erdi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de (sağda) katıldı. Özel, Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder'e taziyede bulundu.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de (sağda) katıldı. Özel, Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder'e taziyede bulundu.

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