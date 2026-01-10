Sis Dağı'nda 6. Geleneksel Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü

Trabzon Şalpazarı’da anlamlı buluşma

Trabzon’un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylasında, 6. Geleneksel Sis Dağı Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi. Bölge halkı ve katılımcılar, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak için bir araya geldi.

Etkinlik, Sis Dağı Hanyanı Mevkiinde toplanılmasının ardından başladı. Katılımcılar, tekbirler eşliğinde ve 350 metrelik Türk Bayrağı ile 2 bin 187 rakımlı Sis Dağına yürüdü.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, katılımcılara buğday çorbası ikram edildi.

Programa Kaymakam Kezban Yerlikaya Akpınar, Büyükşehir belediye başkanı vekili Ahmet Yüksel Gülay, Belediye Başkanı Refik Kurunuz ile yüzlerce kişi katıldı. Etkinlik, Sarıkamış şehitlerinin anısını yaşatma amacıyla gerçekleştirildi.

TRABZON’UN ŞALPAZARI İLÇESİ SİS DAĞI YAYLASI’NDA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.