Sisi: Mısır'a Karşı Planların Farkındayız

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mevlit Kandili konuşmasında ülkeye yönelik planların farkında olduklarını ve "üzerinde iyi çalışılmış tedbirlerle" mücadele ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:34
Mevlit Kandili konuşmasında güvenlik vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkeye karşı neler planlandığının farkında olduklarını ve meydan okumalarla "üzerinde iyi çalışılmış tedbirlerle" mücadele ettiklerini söyledi.

Sisi, Kahire'deki El Menara Uluslararası Konferans Merkezi'nde, üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla düzenlenen Mevlit Kandili programında konuştu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre konuşma, devlet yetkililerinin hazır bulunduğu törende gerçekleştirildi.

Konuşmasında dinî değerlere dikkat çeken Sisi, "Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu kutlamamız, Muhammedî değerler ve ahlak sistemini yeniden canlandırmak için büyük bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Mısır'ın tüm devlet kurumlarını din, eğitim, medya ve diğer alanlarda güçlü bir şekilde harekete geçmeye teşvik etme kararlılığını vurgulayan Sisi, bunun bir yandan insanlığı düşünce, bilgi ve yaratıcılık üzerine inşa eden, diğer yandan da Allah'a samimi bir şekilde bağlanan, yüksek ahlaki değerlere dayalı bir sisteme geçiş olduğunu söyledi.

Sisi, ülkesinin karşılaştığı zorluklara ilişkin şu teminatı verdi: "Mısır halkına, etrafımızda olup bitenlere ve bize karşı oynanan oyunlara karşı uyanık ve bilinçli olduğumuzu, zorluklar karşısında Yüce Allah'ın yardımına güvenerek üzerinde iyi çalışılmış tedbirlerle durduğumuzu temin ederim."

Halkın dayanıklılığına dayanarak ve devletin yeteneklerine güvenerek ülkenin her yerindeki vatandaşlara güvenli ve istikrarlı bir yaşam sağlamaya çalıştıklarını belirten Sisi, "kötülüğün ne kadar çok yüzü olursa olsun, yöntemleri ne kadar çeşitli olursa olsun, Mısır, Allah'ın izniyle, güvenlik, barış ve onur ülkesi olmaya devam edecektir." dedi.

Konuşmasında, ülkesine karşı ne planlandığı, karşılaşılan zorlukların niteliği veya bahsettiği "kötü yüzlerin" mahiyeti konusunda herhangi bir ayrıntıya yer vermedi.

