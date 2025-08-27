Sisi: Mısır, Lübnan'ın Egemenliğini ve Toprak Bütünlüğünü Destekliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'ye gelen Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Mısır'ın Lübnan'ın istikrarını yeniden sağlaması, ekonomik toparlanma ve yeniden yapılanma çabalarını desteklediğini vurguladı.

Görüşmede Vurgulanan Temel Noktalar

Sisi, Lübnan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü konusundaki desteğini tekrarladı. Ayrıca, Lübnan ordusu ve devlet kurumlarının verilen ulusal görevleri yerine getirebilmesi için uluslararası desteğin önemine dikkat çekti.

Başbakan Selam ise Mısır'ın Lübnan'a verdiği geniş desteğe memnuniyetini ifade ederek bunun iki ülke ve halk arasındaki tarihi bağların derinliğini yansıttığını belirtti. Selam, hükümetinin önceliklerinden birinin başta Mısır olmak üzere Arap ülkeleriyle işbirliği ve entegrasyonu güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Selam ayrıca, bu yıl içinde Kahire'de yapılması planlanan 10. Dönem Mısır-Lübnan Ortak Yüksek Komitesi toplantısının gerçekleştirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanı Abdulati'nin Açıklamaları

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati de Lübnan Başbakanı Selam ile bir araya geldi. Abdulati, İsrail'in ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal etmesine rağmen Mısır'ın Lübnan'a desteğini yineledi ve bu ihlallerin uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Abdulati, BM Güvenlik Konseyi kararlarının tüm taraflarca seçici olmayan bir şekilde tam olarak uygulanması gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik tüm ihlallerin ile toprakları ve hava sahasına yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.