Şişli'de 10 Katlı Plazada Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Olayı Hakkında Bilgi

Şişli'de bulunan 10 katlı bir plazanın 9. katında çıkan yangın, olay yerine hızlıca ulaşan itfaiye ekipleri tarafından etkili bir şekilde söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan plazada, yangının nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte, çevredekilerin ihbarları üzerine çok sayıda acil durum ekibi olay yerine sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Polis ekipleri, olay alanında güvenlik önlemleri alarak çevrenin güvenliğini sağladı. Yangın sonrası yapılacak incelemelerin ardından binada meydana gelen hasar değerlendirilecektir.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, olayda can kaybı yaşanmaması adına tehlikeyi kontrol altına aldı. Olayla ilgili detaylar, yetkililer tarafından yapılacak açıklamalarla güncellenecektir.

Şişli'de 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yer alan plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli'de 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yer alan plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli'de 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yer alan plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.