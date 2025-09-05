DOLAR
Şişli'de 2 Noktada Kasten Yangın: Şüpheli M.T. Gözaltında

İstanbul Şişli'de 4 Eylül'de iki ayrı ağaçlık alanda çıkan yangınları çıkardığı öne sürülen M.T. (40) gözaltına alındı. Yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şişli'de 2 Ayrı Ağaçlık Alanda Kasten Yangın İddiası

Şüpheli M.T. (40) olay yerinde yakalandı

İstanbul'da Şişli ilçesinde, 4 Eylül tarihinde iki ayrı noktada kasten yangın çıkarıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan incelemede, kısa sürede harekete geçen polis ekipleri zanlıyı tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30'da Piyalepaşa Bulvarı ve saat 16.05 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda ağaçlık alanlarda yangınlar çıktı. Yangınlara itfaiye müdahale ederek her iki alanı da kontrol altına alıp söndürdü.

Olay yerindeki incelemelerde, ateş yaktığı tespit edilen M.T. (40) adlı şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yangına sebebiyet verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

