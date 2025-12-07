Şişli'de İETT Durağında Havaya Ateş Açan Şüpheli ve Kaydı Alan Arkadaşı Yakalandı

Gündüz vakti durakta silahla ateş açan şüpheli ve görüntüyü kaydeden kişi gözaltına alındı

Olay, Şişli'de bulunan bir İETT durağında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (22) isimli şahıs önce aracıyla durağa geldi, ardından eline aldığı silahla gündüz vakti havaya ateş açtı.

Yolcu koltuğundaki arkadaşı H.K. (21) ise yaşananları cep telefonu ile kaydetti. O anlar, çevredeki bir vatandaşın kamerasına da yansıdı ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan soruşturma sonucu, M.K. ile görüntüleri kaydeden H.K. gözaltına alındı.

Gözaltındaki M.K. hakkında çeşitli suçlar nedeniyle idari para cezası uygulandığı, her iki şüpheli hakkında ise 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

