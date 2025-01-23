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Şişli'de İki Kardeş Silahlı Saldırıya Uğradı: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Şişli'de iki kardeş, sokakta yürüyüş yaparken silahlı saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:42
Şişli'de İki Kardeş Silahlı Saldırıya Uğradı: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Şişli'de Korkunç Silahlı Saldırı Anları Güvenlik Kamerasında

Şişli'nin Yayla Mahallesi'nde, 21 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda iki kardeş yaralandı. Olayda, Önder S. ve Cemil S. adlı kardeşler, sokakta yürüdükleri esnada bir kişinin onlarca ateş açması sonucu ağır yaralandı.

Olayın hemen ardından, şüphelinin hızla kaçtığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisten Olay Yeri İncelemesi

Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerde, silahlı saldırı sırasında park halindeki iki araca da mermi çekirdeklerinin isabet ettiğini tespit etti. Güvenlik güçleri, saldırganın izini sürmeye ve kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, iki kardeşe arkalarından ateş açıldığı ve saldırganın ardından kaçtığı anlar net bir şekilde görüldü. Bu görüntüler, polis soruşturmasının ilerlemesine yardımcı olacak.

Şişli'de sokakta yürüyen 2 kardeşin silahlı saldırıda yaralanma anı güvenlik kamerasınca...

Şişli'de sokakta yürüyen 2 kardeşin silahlı saldırıda yaralanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şişli'de sokakta yürüyen 2 kardeşin silahlı saldırıda yaralanma anı güvenlik kamerasınca...

Şişli'de sokakta yürüyen 2 kardeşin silahlı saldırıda yaralanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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