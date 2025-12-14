Şişli'de Kaçak Yapılar Tek Tek Yıkılıyor

Şişli Belediyesi, ilçe genelindeki ruhsata aykırı yapılarla mücadelesini sıkılaştırdı. Geçen hafta yapılan denetimlerde, bir AVM içindeki bazı işletmelerde izinsiz olarak inşa edilen bölümler tespit edilerek yıkıldı.

Yıkım işlemleri planlı ve koordineli yürütülüyor

Belediye ekipleri, ruhsat eki onaylı projelere aykırı olarak inşa edildiği belirlenen bölümler hakkında yapı tatil tutanakları düzenledi. Kaçak yapıların yıkımına ilişkin kararlar, '3194 sayılı İmar Kanunu' kapsamında Şişli Belediye Encümeni tarafından alınarak tek tek uygulanıyor.

Yıkım çalışmaları, planlı ve kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Denetimler sırasında sadece AVM içindeki kaçak bölümler değil, ilçe genelinde tespit edilen bazı metruk yapılar ve kaçak yapılan çatı yükseltmeleri de ekiplerce yıkıldı.

Denetimler devam ediyor

İşlemler; Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri arasındaki düzenli koordinasyonla yürütülüyor. Yetkililer, tespit edilen kaçak yapılarla ilgili yıkım işlemlerinin planlı ve periyodik şekilde süreceğini belirtti.

