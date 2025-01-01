Şişli'de Motosikletli Kaza: Otomobilin Altında Kalıp Ağır Yaralandı

Şişli'de meydana gelen kazada, bir motosikletli otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Olay, Merkez Caddesi'nde 34 NU 0470 plakalı otomobilin seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu gerçekleşti.

Motosiklet, çarpmanın etkisiyle savrulurken, sürücüsü otomobilin altında kalıp ağır yaralandı. Otomobil ise Darülaceze Caddesi kesişimindeki refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdılar. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.