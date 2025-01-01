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Şişli'de Motosikletli Kaza: Otomobilin Altında Kalıp Ağır Yaralandı

Şişli'de bir motosikletli, otomobilin altında kalarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 20:38
Şişli'de Motosikletli Kaza: Otomobilin Altında Kalıp Ağır Yaralandı

Şişli'de meydana gelen kazada, bir motosikletli otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Olay, Merkez Caddesi'nde 34 NU 0470 plakalı otomobilin seyir halindeki motosiklete çarpması sonucu gerçekleşti.

Motosiklet, çarpmanın etkisiyle savrulurken, sürücüsü otomobilin altında kalıp ağır yaralandı. Otomobil ise Darülaceze Caddesi kesişimindeki refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdılar. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili gözlemlerde bulunan tanık Sertaç Çağlar, "Otomobil ters yönden girdi. Motorcu sol şeritteydi. Motosiklete vurduktan sonra arabamın önüne attı. Motorcuyu da kaldırımla tekerin arasında sürükledi"

Polisin kaza ile ilgili incelemeleri sürmektedir.

Şişli'de otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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