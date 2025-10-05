Şişli'de Operasyon: Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

İstanbul polisi Şişli'de düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Mehmet K'nin masanın altında yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 12:44
Operasyon ve yakalama detayları

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan hakkında 9 arama kararı bulunan Mehmet K'nin Şişli'de bir evde saklandığını tespit etti.

Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2019 yılından itibaren aranan hükümlü Mehmet K, masanın altında yakalandı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

