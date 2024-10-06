Şişli'de Restorana Silahlı Saldırı: Şüpheliler Kaçtı

Şişli'de Restorana Silahlı Saldırı
Şişli, Vali Konağı Caddesi üzerinde bulunan bir restorana kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli saldırganlar, restoranın dış cephesine ateş açarak olay yerinden kaçmayı başardılar.
Polis Olay Yerinde İnceleme Yaptı
Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, restoranda ve çevresinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Ölü veya Yaralı Yok
Saldırının ardından yapılan kontrollerde, restoranda ölü ya da yaralı olmadığı bilgisi teyit edildi. Ancak, saldırganların açtığı ateş mermileri, restoranın dış duvarına isabet etti.
Benzer Olay Geçtiğimiz Gecede de Meydana Geldi
Öte yandan, aynı restorana bir önceki gece de benzer bir silahlı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi. Polis, bu olaylarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.