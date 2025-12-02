Şişli’de Silahlı Kavga: 1 Kişi Kasık Bölgesinden Yaralandı

Şişli Eskişehir Mahallesi'nde tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi kasık bölgesinden vurularak yaralandı; saldırgan kaçtı, polis soruşturma başlattı.

Şişli’de iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada bir kişi kasık bölgesinden vurularak yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, saat 23.30 sıralarında Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma alevlendi ve taraflardan birinin yanında getirdiği silahla diğer şahsı vurmasıyla kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan şahıs bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.

Müdahale ve Soruşturma

Olayı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli, bölgeden hızla kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

