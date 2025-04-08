Şişli'de Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Şişli'de Saldırı Sonrası 4 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şişli ilçesinde gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırı ile ilgili olarak 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Olayın Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Şişli'deki saldırıda yaşamını yitirenlerin hamile Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer olduğunu hatırlattı. Saldırının ardından şüphelilerin tespit edilmesiyle Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araca operasyon düzenledi.

Bu operasyon kapsamında olayın şüphelileri olarak tespit edilen A.S, B.Z, A.Y, ve S.M isimli şahıslarla birlikte aracı kullanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.S yakalandı.

Adalet Mesajı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlılardan M.S’nin göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin.” ifadelerini kullandı.